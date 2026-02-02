ريكي مارتن يشعل الأجواء بأبوظبي.. وماريا كاري في الطريق

سجّل أسطورة البوب، ريكي مارتن، ظهوره الأول في أبوظبي، بإحياء أمسية موسيقية لا تُنسى خلال مشاركته في فعاليات ليالي السعديات 2026، وانطلق العرض تحت أضواء النجوم في الهواء الطلق، وعلى المسرح الذي أُقيم خصيصاً لهذه المناسبة في جزيرة السعديات، بحضور واسع من محبي النجم اللاتيني الشهير.

واستمتع الجمهور في العاصمة الإماراتية بالإيقاعات والأداء المميّز للنجم الحاصل على العديد من جوائز غرامي، والذي قدّم باقة من أغانيه التي تحظى بشهرة عالمية واسعة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وأشعل الفنان البورتوريكي حماسة جمهوره بمجموعة متنوعة من الألحان الاحتفالية الراقصة والمفعمة بمشاعر الحنين من خلال أغانٍ إيقاعية.

ويُعدّ مارتن، الحائز أولى جوائز الأيقونة اللاتينية في حفل توزيع جوائز «إم تي في» للموسيقى المصوّرة عام 2025، واحداً من ألمع الأسماء الموسيقية على مستوى العالم.

وخلال الحفل عبّر مارتن عن حماسه لإحيائه أول عرض له في أبوظبي، موجهاً حديثه للجمهور قائلاً: «جمهوري العزيز في أبوظبي، هل أنتم مستعدون لقضاء أمسية رائعة؟ أنا فخور بهذا الجمهور المميّز الذي يقدر الفن، وتشجيعكم وتصفيقكم الحار هما الوقود الذي يمنحني الطاقة، وابتساماتكم هي ما يدفعني للعودة إلى المسرح دائماً. سأقدم الليلة أفضل ما لديّ، وآمل أن تستمتعوا بهذه اللحظات».

وأمضى الجمهور أمسيةً لا تُنسى، حيث شارك في ترديد كلمات الأغاني والرقص على أنغامها، بينما أضفى حضور مارتن المميّز ورقصاته طابعاً استثنائياً على تجربة حضور الأمسية، والتي أصبحت من أبرز فعاليات ليالي السعديات لهذا الموسم.

وتستمر حفلات ليالي السعديات خلال الشهر الجاري، وتبدأ بعرض موسيقي لنجمة البوب العالمية، ماريا كاري، في السابع من الشهر الجاري، ويليها حفل موسيقي لنجم الروك الكندي، براين آدامز، في 11 الجاري، على أن تُختتم السلسلة بحفل لجون ماير في 15 الجاري.