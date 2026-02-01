مستوحى من باريس.. ترامب يكشف عن بناء أكبر قوس نصر في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد بناء قوس النصر في واشنطن، الذي وصفه بهيكل ضخم مستوحى من النصب التذكاري الشهير في باريس.

وفي حديثه إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان"، في وقت متأخر السبت، قال الرئيس الأمريكي إن الهيكل المخطط له سيشبه قوس النصر. وأضاف أنه يمكن العثور على أقواس النصر في الكثير من الأماكن حول العالم، مضيفاً أنه يريد أن يكون قوس النصر في واشنطن، هو الأكبر. وأضاف "نحن أكبر دولة وأكثرها قوة" معلناً تشكيل لجنة للإشراف على المشروع.

وسيكون قوس النصر، أحدث المشاريع المعمارية التي يريد ترامب من خلالها، ترك بصمته في واشنطن.

ويذكر أن قاعة احتفالات فخمة تقام حالياً في أرض البيت الأبيض وأزيل من أجلها الجناح الشرقي القديم للمبنى في خطوة أثارت انتقادات واسعة.