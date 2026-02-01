لصوص غير متوقعين في منزلك.. يرفعون فاتورة الكهرباء

حذرت وزارة الطاقة الأمريكية، من أن بعض الأجهزة المنزلية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى في وضع السكون، ما يؤدي إلى هدر طاقة سنوي ينعكس مباشرة على فواتير المستهلكين.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم «الطاقة الشبحية» ، حيث تظل أجهزة مثل أجهزة التلفاز الذكية، وحدات الألعاب، أجهزة الاستقبال الرقمية، وأجهزة الشحن موصولة بالطاقة رغم إيقاف تشغيلها ظاهرياً. ويؤكد الخبراء أن هذا الاستهلاك الخفي قد يشكل ما بين 5 إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي في بعض البيوت.

وأوضح مختصون في كفاءة الطاقة أن السبب يعود إلى بقاء الدوائر الإلكترونية في وضع الاستعداد لتلقي الأوامر أو التحديثات، ما يجعل الجهاز نشطاً جزئياً طوال الوقت. وتزداد المشكلة مع انتشار المنازل الذكية وكثرة الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

ولتقليل هذا الهدر، توصي الجهات المختصة باستخدام مقابس ذكية تقطع التيار تلقائياً، وفصل الأجهزة غير المستخدمة، واختيار منتجات تحمل تصنيفات كفاءة الطاقة العالية. كما ينصح بمراجعة إعدادات الأجهزة لتعطيل أوضاع الاستعداد غير الضرورية، خصوصا في غرف المعيشة والمكاتب المنزلية.