بداية «الولفة» تظلل دبي كلها بالمحبة والفرح

تتواصل فعاليات موسم «الوُلفة» في مختلف أنحاء دبي، إذ تتنافس المؤسسات والوجهات في الاحتفاء بالمناسبة في أجواء ثقافية مميزة تسلط الضوء على التراث الإماراتي وقيم المحبة والتلاحم في المجتمع.

وتنطلق احتفالات «حق الليلة» في دبي هيلز مول على مدار الثاني والثالث من فبراير الجاري، لتقدم تجربة عائلية متكاملة تستحضر هذا التقليد الأصيل بلمسة عصرية، بما يعزز الروابط المجتمعية في مختلف أنحاء دبي.

وتستقبل الفعالية الجمهور مجاناً، وتأتي بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع دبي هيلز مول. ويمكن التفاعل مع التقاليد الإماراتية من خلال برامج هادفة وشاملة، مستمدة من الأصالة الثقافية المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وتمتد الفعاليات على مدار يومين في دبي هيلز مول، وتتضمن جولات سياحية للأطفال بإشراف دليل متخصص يومياً. ويشارك الأطفال، مرتدين الأزياء الإماراتية التقليدية، في جولات جماعية عبر متاجر التجزئة المشاركة، حيث سيجمعون الحلويات في تجسيد عصري لتقليد جمع الحلوى من المنازل.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بالأنشطة المسلية في المركز الرئيس للفعاليات، والذي يضم تركيبات مستوحاة من التراث، وعروضاً منتظمة لشخصيتي «مدهش» و«دانا»، بالإضافة إلى لقاء شخصيات فريج، وأنشطة مشتركة على مدار اليوم.

وفي الثالث من فبراير الجاري، تشارك الباحثة التراثية الإماراتية، ماما حبيبة، في الفعاليات من خلال رواية القصص والتفاعل مع الجمهور، حيث تبرز مشاركتها أهمية صون التراث غير المادي ونقل التقاليد إلى الأجيال الشابة.

ويشارك في احتفالات حق الليلة 15 متجراً في مختلف أنحاء دبي هيلز مول، إذ سيحظى الأطفال بفرصة القيام بجولات تحت إشراف متخصصين إلى جانب مركز الأنشطة الرئيس، ما يسمح لمتاجر التجزئة المشاركة بإثراء التجربة من خلال تقديم هدايا تحمل طابعاً ثقافياً، وتجارب تفاعلية، وأنشطة ترفيه عائلية، بما يعزز تقاليد الكرم والمشاركة الجماعية التي تميز حق الليلة.

وتمثل الفعاليات محطة متميزة ضمن برنامج موسم «الوُلفة»، لاسيما مع تقديم حق الليلة بتفاصيل عصرية مع الحفاظ على جذورها الثقافية وما تمثله من قيم إماراتية أصيلة واحتفالات جماعية.

كما أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن مجموعة من متاجر التجزئة في مختلف أنحاء دبي ستحتفي بـ«حق الليلة» من خلال باقة من الفعاليات الموجّهة للعائلات والأطفال، والتي تجسّد روح المناسبة في أجواء المتاجر والأحياء السكنية. وتتضمن أنشطة إبداعية وثقافية ممتعة وتقديم الحلوى، بما يتيح للأطفال والعائلات الاحتفاء بالتقاليد الإماراتية الأصيلة والتعرّف إليها استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وخلال الفترة من الثاني إلى الثامن من فبراير الجاري ستزين احتفالات «حق الليلة» سوق دبي الحرة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المناسبة، ومشاركة معانيه مع كل من المسافرين والموظفين وسط تجربة مميزة، مع توزيع هدايا في جميع صالات المطار في الثالث والرابع من فبراير الجاري، بالإضافة إلى الموسيقى الموسمية الرسمية في المتاجر وغيرها من عناصر بصرية مميزة تعكس معاني الكرم والروابط الاجتماعية ضمن تجربة احتفالية مشتركة.

هدايا في المحطة

دعت محطات «إمارات» أفراد المجتمع للاحتفال بـ«حق الليلة» في محطة العربي بدبي. وتتضمن الفعالية توزيع هدايا للأطفال في مبادرة تعبّر عن روح التقاليد المحلية والكرم، وذلك خلال الثالث من فبراير الجاري.

. فعاليات موجهة للعائلات والأطفال تجسّد روح المناسبة.

. الاحتفالات تشكل تجربة متكاملة تستحضر التقاليد بلمسة عصرية.