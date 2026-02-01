بطل «هوم ألون» يودع أمه في الفيلم بكلمات مؤثرة

توفيت، أول من أمس، عن 71 عاماً، الممثلة الكوميدية كاثرين أوهارا، والتي لعبت دور والدة ماكولي كولكين المتعجلة في فيلمين من أفلام «هوم ألون» وفازت بجائزة إيمي في دور الأم الثرية الغريبة مويرا روز في «شيتس كريك».

وأفادت وكالة إدارة أعمالها «سي إيه إيه» لمجلة «فرايتي» بأن الفنانة المولودة في تورنتو عام 1954، توفيت في منزلها بلوس أنجلوس بعد صراع قصير مع المرض.

وقال كولكين على «إنستغرام» بجانب صورة من فيلم «وحدي في المنزل»: «أمي، اعتقدت أن لدينا الوقت. أردت المزيد. أردت الجلوس على كرسي بجانبك. لقد سمعتك، ولكن كان لدي الكثير لأقوله.. أنا أحبك».

من جانبها، قالت النجمة ميريل ستريب، التي عملت مع أوهارا في فيلم «هارت بيرن» إنها «جلبت الحب والنور إلى عالمنا، من خلال تعاطفها وفطنتها مع مجموعة الشخصيات الغريبة التي جسدتها».