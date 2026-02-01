بعد الانفجار العظيم.. رصد عنقود مجرات نشأ مبكراً

تقدم ملاحظات أتاحها تلسكوب ⁠جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ومرصد تشاندرا للأشعة السينية ‌أدلة جديدة على أن الكون نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان معروفاً في السابق، مع ملاحظات تشير إلى تشكل عنقود أو حزمة مجرات بعد الانفجار العظيم في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقاً.

وقال الباحثون إن هذه الملاحظات تظهر حزمة مجرات ناشئة تحتوي على ما لا يقل عن 66 مجرة محتملة، بكتلة إجمالية تبلغ نحو 20 تريليون نجم بحجم شمسنا، يعود تاريخها إلى نحو مليار سنة بعد الانفجار العظيم الذي بدأ به الكون قبل نحو 13.8 مليار سنة.

وتعد عناقيد المجرات من بين أكبر التشكيلات الكونية، وكان يُعتقد أنها احتاجت إلى وقت أطول بكثير لتتشكل في الكون المبكر. ومجرتنا درب التبانة هي جزء من عنقود مجرات.

وقال عالم الفيزياء ​الفلكية من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية، أكوس بوجدان، وهو المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة ​في مجلة نيتشر: «عنقود المجرات، ​كما يوحي اسمه، هو تجمع مجرات، عادة ما يراوح عددها بين مئات وآلاف عدة. هذه المجرات توجد داخل هالة من الغاز الساخن الذي تصل درجة حرارته إلى ملايين الدرجات، والنظام بأكمله مرتبط ببعضه بعضاً بوساطة المادة المظلمة».