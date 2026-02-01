«روبرت كوخ»: نصف الألمان يصابون بالسرطان خلال حياتهم

كشفت تقديرات معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض أن نحو نصف السكان في ألمانيا يصابون بالسرطان خلال حياتهم.

وفي عام 2023 تم تشخيص إصابة جديدة بورم لدى نحو نصف مليون شخص في ألمانيا.

ومن بين 517 ألفاً و800 إصابة بالسرطان، كانت نحو 276 ألفاً و400 حالة بين الرجال، ونحو 241 ألفاً و400 بين النساء.

وفي عام 2023 أُحصيت في ألمانيا - وفقاً لإحصاءات أسباب الوفاة - نحو 229 ألف حالة وفاة بالسرطان، منها نحو 123 ألف حالة بين الرجال، ونحو 106 آلاف حالة بين النساء.

وتستند الأرقام إلى تقرير «السرطان في ألمانيا» الصادر عن السجل الألماني للسرطان ومركز بيانات سجل السرطان في معهد روبرت كوخ في ديسمبر الماضي.

وبمناسبة يوم السرطان العالمي - الرابع من فبراير، يعرض المعهد أحدث النتائج والتطورات.