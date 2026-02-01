مصنعو الدمية «لابوبو» يختارون لندن مقراً أوروبياً

أعلنت شركة بوب مارت المصنعة للدمية الشهيرة لابوبو اختيار ‌لندن لتكون مقرها الإقليمي الجديد، مشيرة إلى أنها ستفتح سبعة متاجر أخرى في بريطانيا، وهو من الاستثمارات التي أثمرتها زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصين.

وصارت لابوبو من القطع التي تلقى رواجاً بين هواة جمع الدمى منذ أن ​انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ​18 شهراً.

ومن المقرر افتتاح متاجر بوب مارت في سبعة مواقع ببريطانيا، منها برمنغهام وكارديف ومتجر رئيس جديد في شارع أكسفورد بلندن. كما تعتزم افتتاح 20 متجراً آخر في مناطق مختلفة من أوروبا.

وقال مؤسس بوب مارت ورئيسها التنفيذي، غرانت وانغ، في بيان «لندن في قلب النظام الإبداعي العالمي، ونحن سعداء للغاية بغرس جذورنا الأوروبية هنا».

وهدفت زيارة ستارمر إلى ضخ النمو في الاقتصاد البريطاني من خلال تعزيز العلاقات مع الصين.