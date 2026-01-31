هاني مهنا يثير الجدل: عمر دياب "مش مطرب" وشيرين "مينفعش تكون مطربة"

أعرب الموسيقار المصري هاني مهنا، عن تقديره الكبير للنجم عمرو دياب، مؤكدًا مكانته الفنية البارزة في الساحة الموسيقية. وأوضح "مهنا"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر، أن عمرو دياب يتمتع بذكاء فني وقدرة لافتة على الاستمرار، معتبرًا إياه امتدادًا لجيل العمالقة من كبار المطربين مثل: عبدالحليم حافظ وأم كلثوم، إلى جانب امتلاكه إمكانيات كبيرة تمكّنه من تقديم أعمال متميزة ومتجددة باستمرار، رغم كونه غير مطرب.

وعن أول انطباع له عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ومسيرتها الفنية أشار مهنا، إلى أنه عندما التقى شيرين لأول مرة، قال لها: "أنت لا تليقي أن تكوني مطربة، الأفضل أن تكوني مغنية أغاني شعبية"، مؤكدًا أنه وجد فيها قدرات فنية قوية غير عادية، تجعلها نجمة الأغاني الشعبية بامتياز.

وأضاف الموسيقار: "وبعد كده عملت اغنية جرح تاني وكانت انطلاقتها الحقيقية، وكسرت الدنيا وبدأت مسيرتها الفنية الحقيقية"، موضحًا أن شيرين تمتلك شخصية فنية قوية تجعل أعمالها تلقى قبولًا واسعًا لدى الجمهور.