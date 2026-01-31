فرنسا تقلل الحد المسموح به لمادة "السيريوليد السامة" في حليب الرضع

خفضت فرنسا الحد الأقصى ‌المسموح به من مادة "السيروليد" السامة في حليب الأطفال، بهدف تعزيز إجراءات الحماية، حسبما قالت وزارة الزراعة، اليوم.

وتأتي الخطوة بعد أن أمرت عدة شركات كبرى بسحب منتجات من أسواق في شتى أنحاء العالم، خوفاً ‌من تلوثها.

وتم اكتشاف مادة السيروليد، التي يمكن أن تسبب الغثيان ⁠والقيء، في مكونات يوردها مصنع في الصين إلى عدد كبير من شركات ‌صناعة حليب الأطفال، مما أدى إلى سحب منتجات في عشرات البلدان وأثار مخاوف الآباء.

وقالت الوزارة في بيان إن الحد الأقصى الجديد سيكون 0.014 ميكروغرام من "السيروليد" لكل كيلوغرام من كتلة الجسم، مقارنة بـ0.03 ميكروغرام لكل كيلوغرام سابقاً.

وأضافت الوزارة أن الحد الأقصى الجديد والمخفض من المادة سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من عمليات سحب ‌المنتجات في فرنسا في الأيام المقبلة.