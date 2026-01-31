رحيل عميد الأغنية المغربية عبدالهادي بلخياط

أعلنت وسائل الإعلام المغربية مساء الجمعة وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أن تعرض لوعكة صحية مؤخراً أدت إلى دخوله المستشفى قبل وفاته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية الفقيد واصفة إياه بأنه "أحد الأصوات الخالدة في المشهد الفني الوطني"، مشيرة إلى إرثه الفني والإنساني الذي جعله رمزاً للأغنية المغربية الأصيلة وحاضراً في وجدان أجيال من المغاربة.