4 طلاب يدهسون مدير مدرسة في تونس

ألقت وحدات الحرس الوطني في تونس القبض على 4 طلاب، عقب تورطهم في حادثة اعتداء خطيرة داخل إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة بنقردان، بعد دخولهم المدرسة على متن دراجتين ناريتين والاعتداء على مديرها، ما أسفر عن إصابته بأذى بدني.

وبحسب مصدر أمني، فإن الواقعة تعود إلى محاولة مدير المدرسة منع الطلاب من مغادرة الحرم التعليمي بوسيلة غير نظامية، قبل أن يتطور الموقف إلى اعتداء مباشر، حيث تعرّض للدهس داخل ساحة المدرسة، في حادثة وُصفت بأنها غير مسبوقة وخطيرة.

وأمرت النيابة العامة بإيقاف الطلاب الأربعة على ذمة التحقيق، مع حجز الدراجتين الناريتين، وتوجيه تهم تتعلق بإلحاق أضرار بدنية بالغير، ومخالفة التعليمات والقرارات الرسمية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة الابتدائية بمدنين.

من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي في بنقردان أن مدير إعدادية ابن أبي الضياف تعرّض لعملية دهس متعمدة داخل ساحة المؤسسة التعليمية، مشددًا على أن ما حدث يُعد سابقة خطيرة تهدد سلامة الإطار التربوي، وتطرح تساؤلات ملحّة حول أمن المدارس وحماية العاملين فيها.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في الأوساط التعليمية، وسط مطالب بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المؤسسات التربوية، ومحاسبة المتورطين بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.