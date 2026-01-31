وفاة بطلة فيلم "وحدي في المنزل"

توفيت كاثرين أوهارا، الممثلة الكوميدية الموهوبة المولودة في كندا والتي لعبت دور والدة ماكولاي كولكين المتعجلة في فيلمين من من أفلام "وحدي في المنزل" وفازت بجائزة إيمي في دور الأم الثرية الغريبة مويرا روز في فيلم "شيتس كريك"، يوم الجمعة عن عمر 71 .

وتوفيت أوهارا في منزلها في لوس أنجليس "بعد مرض لفترة قصيرة"، وفقا لبيان صادر عن ممثليها في وكالة الفنانين المبدعين. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.



وكان كولكين من بين الفنانين الذين أشادوا بها يوم الجمعة. وقال كولكين على موقع إنستجرام بجانب صورة من فيلم "وحدي في المنزل" "أمي، اعتقدت أن لدينا الوقت. أردت المزيد. أردت الجلوس على كرسي بجانبك. لقد سمعتك. ولكن كان لدي الكثير لأقوله. أنا أحبك."

من جانبها، قالت النجمة الشهيرة ميريل ستريب، التي عملت مع أوهارا في فيلم "هارت بيرن" في بيان إنها "جلبت الحب والنور إلى عالمنا، من خلال تعاطفها وفطنتها مع مجموعة الشخصيات الغريبة التي جسدتها".

