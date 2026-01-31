أكثر من 200 قتيل في انهيار كارثي لمنجم الكونغو

لقي أكثر من 200 شخص حتفهم هذا الأسبوع إثر انهيار منجم شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما ذكر مسؤول في البلاد.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم هذا الأسبوع في انهيار منجم روبايا للكولتان في شرق البلاد.

وينتج روبايا حوالي 15 بالمئة من الكولتان في العالم، والذي يتم معالجته إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يزداد الطلب عليه من قبل مصنعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومكونات الفضاء والتوربينات الغازية.



ويخضع موقع المنجم، حيث يعمل السكان المحليون في التنقيب اليدوي مقابل بضعة دولارات يوميا، لسيطرة حركة 23 مارس المتمردة منذ عام 2024.

ووقع الانهيار يوم الأربعاء، وقال المسؤول: "أكثر من 200 شخص كانوا ضحايا هذا الانهيار الأرضي، بما في ذلك عمال مناجم وأطفال ونساء في السوق. تم إنقاذ بعض الأشخاص في الوقت المناسب وأصيبوا بجروح خطيرة".