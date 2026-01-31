جزيرة ياس تتألق بألوان العلم الكويتي

احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية، أضاءت جزيرة ياس معالمها البارزة بألوان العلم الكويتي تجسيداً لعمق روابط الأخوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضفت هذه المناسبة طابعاً بصرياً مميزاً على أبرز الوجهات والمرافق الترفيهية في أبوظبي، ودعت الجزيرة ضيوفها للاستمتاع بمشاهدة الإضاءة الجميلة طوال الفترة الممتدة حتى 5 فبراير المقبل.

وستتألق المدن والمعالم الترفيهية العالمية في جزيرة ياس بألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، التي ترمز إلى علم دولة الكويت، لتشكل لوحة فنية تعبر عن معاني الوحدة والتعاون والتقارب الثقافي بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ولإضفاء المزيد من البهجة والفرح على أجواء الاحتفالات، سيضيء عرض مخصص للألعاب النارية سماء الواجهة البحرية «ياس باي ووترفرونت» 31 يناير الجاري، ليمنح الزوار فرصة إضافية للمشاركة والاستمتاع بهذه المناسبة الوطنية مع أفراد العائلة والأصدقاء ضمن أجواء احتفالية مميزة.

وسيتمكن ضيوف جزيرة ياس القادمون من دولة الكويت ومن مختلف أنحاء المنطقة من الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية التي تتوافر خلال فترة الاحتفالات.