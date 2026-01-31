الإمارات تقدم نصباً تذكارياً للشعب الكويتي

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة لمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن نصب تذكاري مهدى من دولة الإمارات إلى الشعب الكويتي الشقيق، حيث سيتم إقامة النصب في حديقة الشهيد بمدينة الكويت. ويجسد إهداء دولة الإمارات النصب التذكاري إلى دولة الكويت رسالة وفاء للأشقاء تعكس عمق الأخوة المتجذرة بين البلدين والشعبين، وتخلد قوة الروابط، ويعد معلماً شاهداً للأجيال القادمة على الأسس المتينة للعلاقات ووحدة المصير المشترك.

وتعكس المبادرة الاستثنائية للاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة لمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، المكانة الكبيرة التي تحملها الإمارات للأشقاء في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتنمية العلاقات وتطويرها، كما تسهم في تعزيز مسارات جديدة للتقارب الشعبي والمؤسسي، والارتقاء بمسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم تعيين المهندس الإماراتي المبدع عمر القرق لتصميم النصب التذكاري، حيث يتميز القرق بمزج العمارة مع التراث العربي بأسلوب فريد يركز في أعماله على التصميم المبتكر، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة كوينز في بلفاست. وقد تولى تنسيق معرض مصممي الإمارات 2024، وشارك في معارض بارزة من بينها أسبوع دبي للتصميم ومجلس فن مع BMW.

وتم اختيار حديقة الشهيد لإقامة النصب التذكاري المهدى من الإمارات لما تمثله الحديقة من منارة ثقافية وما تحمله من مكانة في نفوس الأشقاء الكويتيين، حيث سميت تكريماً لشهداء الكويت، كما أنها تتميز بكونها منصة ثقافية متكاملة تتفرد بهندسة معمارية متطورة وتضم عدة مرافق ثقافية وفنية، وسيشيد النصب في الحديقة في موقع يتيح للزوار إمكانية رؤيته من داخل الحديقة ومن خارجها على حد سواء. وتشتمل الحديقة على نصبين تذكاريين رئيسين: نصب الشهيد الذي يمثل تكريماً لشهداء الكويت، ونصب الدستور الذي جاء احتفاء بالذكرى الخمسين للدستور الكويتي.

وتضم حديقة الشهيد، التي تعتبر جزءاً من منطقة الكويت الثقافية الوطنية الجديدة، العديد من المناطق التاريخية، والمتاحف، ومناطق المعارض، ومسارح الهواء الطلق، ومراكز الأداء للحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.