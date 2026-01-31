متحف العين.. حوارات تسلط الضوء على العلاقات الإماراتية الكويتية التاريخية

استضاف متحف العين فعالية ثقافية بعنوان «الإمارات والكويت، إخوة للأبد»، وذلك ضمن سلسلة حوارات المتحف، لتسلط الضوء على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال مختلف المراحل التاريخية، وقد احتفلت الفعالية بالعلاقات الطويلة الأمد بين الدولتين وتراثهما الثقافي المشترك.

تضمن البرنامج محاضرة قدّمتها رئيس قسم التعليم والمشاركات المجتمعية في متحف العين، الدكتورة خولة المري، استعرضت خلالها العلاقات التاريخية والمعاصرة بين الإمارات والكويت في مجالات التعليم والثقافة والتبادل الثقافي. ومن خلال الحوار الشيّق أبرزت الجلسة كيف أسهمت هذه العلاقات الثنائية في تشكيل المعرفة والتقاليد والممارسات الإبداعية على مر الزمن.

كما استمتع الحضور بتجارب تفاعلية، تضمّنت ورش عمل للأطفال وعروضاً حية لفن «النهمة»، وهو فن بحري تقليدي مشترك بين الإمارات والكويت، يعكس التمازج الثقافي وتراث كلا البلدين.

وقدمت الفعالية للجمهور تجربة غامرة للتقاليد الزاهية التي توحد الدولتين، مع تعزيز التقدير للروابط الثقافية الراسخة بينهما.