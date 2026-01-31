«إكسبوجر» يناقش الصورة من التوثيق إلى صناعة المحتوى

شهدت فعليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026»،، تنظيم جلستين تناولتا فنيات التصوير الفوتوغرافي وتحولات الصورة في سياق صناعة المحتوى الرقمي، بمشاركة المصورين جاسم العوضي، وهند الرئيسي.

وفي جلسة عنوانها «رحلات التصوير الفوتوغرافي»، تحدث فيها المصور جاسم العوضي، وأدارها الإعلامي محمد عمران، استعرض العوضي تجربته المهنية الممتدة في التصوير الفوتوغرافي، ولاسيما في مجال التصوير الجنائي، وأثر دراسته الأكاديمية في ممارساته الميدانية.

وأكد أن الكاميرا لا تمثل أداة تقنية فحسب، بل وسيلة لتوثيق الهوية والذاكرة البصرية، وأن الرحلة التصويرية تبدأ بالفكرة والعقلية قبل الإعدادات الفنية. وعدّ التصوير عملية تراكمية ترتبط بالوقت والتفاصيل، وتسهم في حفظ التراث وتوثيق تحولات المكان.

وتطرق إلى ميله لاستخدام الأبيض والأسود في بعض أعماله، بهدف توجيه التركيز نحو الفكرة والمضمون بعيداً عن الإبهار البصري المباشر، كما أشار إلى اهتمامه بتصوير المواقع التراثية والأماكن القديمة والمهجورة، بوصفها مساحات غنية بالسرد البصري تتجاوز أنماط التصوير الكلاسيكي للإنسان والطبيعة.

وفي جلسة أخرى استضافتها منصة حضارة عنوانها «من التصوير الفوتوغرافي إلى عالم صناعة المحتوى»، استعرضت المصورة الرياضية هند الرئيسي تجربتها في الانتقال من الصورة الثابتة إلى بناء قصص بصرية متكاملة ضمن بيئة الإعلام الرقمي.

وأشارت الرئيسي إلى أن المصور بات اليوم مطالباً بتوسيع أدواته، ليس فقط لالتقاط الصورة، بل لصناعة تأثير مستدام يعتمد على فهم الجمهور وآليات التواصل الرقمي. وتحدثت عن بداياتها في التصوير عام 2013، وصولاً إلى افتتاح استوديو خاص بها في عام 2018، بعد سنوات من التعلم وصقل المهارات.

وأوضحت أن وجود استوديو ثابت أسهم في تعزيز الثقة المهنية مع المؤسسات، كما تناولت دور العمل التطوعي في توسيع شبكة العلاقات، وصولاً إلى المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى. ولفتت إلى أن صناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي أسهمت في تطوير أسلوبها المهني، وغيّرت مقاربتها للتصوير بوصفه أداة سرد بصري تتفاعل مع متطلبات العصر الرقمي.

وتأتي هذه الجلسات ضمن البرنامج المعرفي لـ«إكسبوجر 2026»، الذي يقدّم سلسلة من الحوارات وورش العمل المتخصصة، الهادفة إلى مناقشة تحولات الصورة، وأدوار المصورين وصنّاع المحتوى في المشهد البصري المعاصر.

جاسم العوضي:

. التصوير عملية تراكمية ترتبط بالوقت والتفاصيل، وتسهم في حفظ التراث وتوثيق تحولات المكان.

هند الرئيسي:

. المصور بات مطالباً بتوسيع أدواته، لصناعة تأثير مستدام يعتمد على فهم الجمهور وآليات التواصل الرقمي.