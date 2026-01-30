خطأ ساذج لرئيس الأمن السيبراني الأمريكي يتحول إلى فضيحة عالمية

أحدث مادو غوتوموكالا، القائم بأعمال رئيس وكالة الأمن السيبراني CISA في الولايات المتحدة، ضجة كبيرة بعد أن رفع وثائق حكومية داخلية مصنفة “للاستخدام الرسمي فقط” على النسخة المجانية من "شات جي بي تي".

التقارير الصحافية، ومنها موقع بوليتيكو، أكدت أن هذا التصرف أثار إنذارات أمنية آلية داخل الشبكات الفيدرالية، وأشعل مخاوف حقيقية حول حماية المعلومات الحساسة للولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم CISA إن الاستخدام كان محدودًا ومؤقتًا، مع استثناء خاص خلال فترة حظر الأداة على بقية الموظفين، في محاولة لتخفيف حدة الفضيحة.

خبراء الأمن السيبراني حذروا من أن رفع الوثائق حتى غير المصنفة سرية على نموذج عام قد يُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي، مما يزيد احتمال تسريب محتواها أو إعادة إنتاجه لمستخدمين آخرين.

القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة داخل المؤسسات الحكومية الأميركية وحدود توظيفها دون تعريض البيانات الحساسة لمخاطر غير محسوبة، بينما فتحت وزارة الأمن الداخلي مراجعة داخلية لتقييم أي ضرر محتمل للأمن الحكومي.