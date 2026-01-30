سحب "المتّة "من أسواق ألمانيا

أعلنت شركة "أورينت جيت جي إم بي إتش" عن سحب عدة دفعات من مشروب المتّة من الأسواق الألمانية، بعد ثبوت احتوائها على مستويات مرتفعة من مواد قد تكون ضارة بالصحة.

وتركز الاستدعاء على نوعي "جيربا متّة" الأخضر والأبيض بعلامة "خارطة الخضرة"، وذلك بعد تحاليل مخبرية كشفت تجاوز محتواها لمستويات الأنثراسينون والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).

وتصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان مادة الأنثراسينون كمادة "محتملة التسبب بالسرطان لدى الإنسان"، ما دفع السلطات المختصة إلى حظر بيع الدفعات المتأثرة فوراً وبدء عملية سحبها من نقاط البيع.

وتشمل الدفعات المستدعاة عبوات وزنها 250 غراماً، حيث تحمل الدفعة الخضراء الرقم 0234، والدفعة البيضاء الرقم 0144، ويشير تاريخ انتهاء الصلاحية لكلا الدفعتين إلى أبريل 2028. وتم توزيع المنتجات على متاجر في ثماني ولايات ألمانية، بينها برلين وبافاريا وسكسونيا ومكلنبورغ-فوربومرن.

وطالبت الشركة المستهلكين الذين يمتلكون هذه العبوات بالتوقف عن استخدامها وإعادتها إلى المتجر حتى دون إيصال الشراء، مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب لأي شخص يشعر بقلق صحي، مع تحذير خاص للحوامل والأطفال.

ويأتي هذا الحدث في وقت شهد فيه مشروب المتّة، المشهور في أمريكا الجنوبية والمصنوع من أوراق نبات Ilex paraguariensis، انتشاراً واسعاً في أوروبا، خاصة بين الجاليات السورية.