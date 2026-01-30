منظمة الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس "نيباه" خارج الهند منخفض

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن خطر انتشار فيروس "نيباه" القاتل من الهند إلى خارجها منخفض.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها لا توصي بفرض أي قيود على السفر أو التجارة، وذلك بعد تسجيل حالتين من الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ويمكن أن يسبب فيروس "نيباه" الحمى والتهاب الدماغ، ويُعرف بأن معدل الوفيات بين المصابين به مرتفع. كما لا يوجد لقاح للوقاية منه، لكن انتقاله من شخص لآخر ليس سهلاً، ويتطلب عادة اتصالاً مطولاً مع مصاب.

وفي وقت سابق الخميس، أمرت السلطات الباكستانية بتشديد إجراءات فحص من يدخلون البلاد للكشف عن أعراض الإصابة بفيروس "نيباه"، ما زاد من عدد الدول الآسيوية التي تكثف إجراء الفحوص.

وشددت تايلندا، وسنغافورة، وهونج كونج، وماليزيا، وإندونيسيا، وفيتنام أيضاً إجراءات الفحص في المطارات. لكن مسؤولاً هندياً قال إنه لا توجد خطط لإدخال إجراءات الفحص في مطارات البلاد، مضيفاً أنه ليس هناك أي مؤشرات على تفشٍ واسع النطاق للمرض.



علماء ينجحون في تطوير أول لقاح ضد فيروس "نيباه" القاتل

أعلن فريق بحثي توصله لنتائج واعدة في تطوير لقاحات تجريبية للحيوانات ضد فيروس "نيباه" القاتل، وهو أحد أخطر الفيروسات التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

ما هو فيروس نيباه؟

فيروس "نيباه" هو عدوى فيروسية نادرة تنتقل بشكل أساسي من الحيوانات المصابة، خصوصاً خفافيش الفاكهة، إلى البشر، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه قد لا تظهر أعراض على المصابين، ولكنه غالباً ما يكون خطيراً للغاية.

ويتراوح معدل الوفيات الناجمة عنه من 40% إلى 75%، حسب قدرة النظام الصحي المحلي على الكشف عن المرض والتعامل معه.

وذكر خبراء والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه رغم إمكانية انتقال العدوى من إنسان لآخر، إلا أن هذا لا يحدث بسهولة، وغالباً ما تكون حالات التفشي صغيرة ومحدودة، ويجري العمل على تطوير بعض اللقاحات التجريبية، ولكن لم ‌يُعتمد أي منها بعد.



