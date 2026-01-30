«13 شغّالة» ومعاناة نفسية طويلة.. تصريحات هدى شعراوي تكشف المستور

عادت تصريحات تلفزيونية سابقة للفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي إلى الواجهة جانبًا إنسانيًا من حياتها، إذ تحدثت بصراحة عن معاناتها النفسية وتجربتها الصعبة مع العاملات المنزليات، مؤكدة أن تكرار هذه التجارب ترك أثرًا عميقًا على حالتها المزاجية وسلوكها اليومي.

ذكرت هدى شعراوي خلال المقابلة أن سلوكها تغيّر بمرور الوقت، موضحة أنها لم تكن عصبية بطبيعتها، بل عُرفت بالمرح وكثرة المزاح والغناء والرقص، قبل أن تؤثر الضغوط اليومية المتراكمة على صحتها النفسية.

وكشفت الفنانة أنها تعاملت مع 13 عاملة منزلية، وأن آخر واحدة منهن تسببت لها بتعب شديد نتيجة صعوبة التواصل وعدم فهم متطلبات الحياة داخل المنزل. وأوضحت أن بعض العاملات لم يلتزمن بالعادات والتقاليد، مما خلق حالة من التوتر المستمر. وسردت مثالًا لافتًا استمر لمدة 8 أشهر، حيث كانت تتحدث إحدى العاملات معها بالإنجليزية قبل أن تكتشف أنها تجيد العربية.

وردًا على تساؤل المذيعة حول وجود بُعد عنصري في حديثها، نفت هدى شعراوي ذلك قاطعًا، مؤكدة أن معاناتها كانت إنسانية ونفسية بالدرجة الأولى، ولا تتعلق بجنسية أو أصل العاملات، واصفة نفسها بأنها كانت في حالة إرهاق شديد.

هزّ الوسط الفني السوري خبر العثور على الفنانة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في دمشق، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة تركت خلالها أثرًا واضحًا في الدراما السورية والعربية. وأشارت التحقيقات إلى تعرضها لحادثة مأساوية داخل منزلها، مع الاشتباه بتورط خادمتها في الجريمة قبل أن تفر من المكان.

ألقت قوى الأمن القبض على المتهمة في جريمة القتل، ضمن التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادثة.

وأوضح المحامي العام في دمشق أن المشتبه بها اعترفت خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ الجريمة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الدوافع أو ظروف الحادثة، بينما لا تزال الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.