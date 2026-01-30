قطار يدهس روبوت توصيل ذاتي القيادة توقف على القضبان

في حادث جديد يعكس الإشكاليات المتزايدة التي تواجه الروبوتات ذاتية التشغيل وتقنيات القيادة الذاتية داخل المدن، تعرض روبوت توصيل آلي للتدمير بالكامل بعدما دهسه قطار أثناء توقفه على قضبان سكك حديدية في مدينة ميامي الأميركية، وانتشر فيديو للحادث على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وأفاد موقع Futurism، بأن روبوت التوصيل لم يستجب لصافرات التحذير من القطار ودوي البوق الواضح قبل لحظات من الاصطدام، ما أدى إلى سحق الروبوت وتحطيمه تماماً فوق القضبان.



وأظهر مقطع فيديو روبوت التوصيل متوقفاً تماماً على القضبان دون أي حراك، رغم صوت بوق القطار الذي كان يزداد ارتفاعاً كلما اقترب القطار.