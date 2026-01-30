دراسة: الأشخاص الذين يسهرون ليلاً أكثر عرضة للمشاكل الصحية

يحصل البالغون الذين يميلون إلى السهر ليلاً على درجات أقل في تقييمات صحة القلب والأوعية الدموية، ويواجهون خطراً أكبر للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفق دراسة جديدة.

وتوصلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، والتي بحثت في كيفية ارتباط النمط الزمني للشخص - أي ميله الطبيعي للنشاط في الصباح أو المساء - بصحة القلب بشكل عام.

وبحسب الدراسة التي نقلتها شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد استند الباحثون إلى بيانات بنك المعلومات الحيوية في بريطانيا على مدى 14 عاماً، وشملت نحو 300 ألف شخص بالغ بمتوسط ​​عمر 57 عاماً.

ووصف نحو 8 في المائة من المشاركين أنفسهم بأنهم «أشخاص مسائيون بامتياز»، أي أنهم يسهرون لوقت متأخر جداً. وقال 24 في المائة آخرون إنهم «أشخاص صباحيون بامتياز»، إذ يميلون إلى الاستيقاظ والنوم مبكراً.

أما المجموعة الكبرى، «المتوسطة»، التي ضمّت 67 في المائة من المشاركين، فقد أعربت عن عدم انتمائها إلى أي من المجموعتين.

وتم تحديد صحة قلب كل شخص باستخدام مؤشر «العوامل الثمانية الأساسية للحياة» الصادر عن جمعية القلب الأميركية. ويُعدّ مؤشر «العوامل الثمانية الأساسية للحياة» تقييماً شاملاً يتضمن: مستويات النشاط البدني، والنظام الغذائي، وضغط الدم، ومستوى الكوليسترول، واستخدام النيكوتين، وأنماط النوم، وإدارة الوزن، ومستوى السكر في الدم.

ودرس الباحثون أيضاً معدل الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية خلال فترة المتابعة. وخلصوا إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطاً في المساء (الساهرين) كانوا أكثر عرضة بنسبة 79 في المائة لمشاكل صحة القلب والأوعية الدموية مقارنةً بالمجموعة المتوسطة، وأكثر عرضة بنسبة 16 في المائة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم أكثر نشاطاً في الصباح يتمتعون بصحة قلبية أفضل قليلاً. وكان هذا الارتباط أكثر وضوحاً لدى النساء منه لدى الرجال.

وقالت الدكتورة سينا ​​كيانرسي، الباحثة الرئيسية في الدراسة وزميلة كلية الطب بجامعة هارفارد: «غالباً ما يعاني الأشخاص الذين يفضلون السهر من اضطراب في الساعة البيولوجية، ما يعني أن ساعتهم البيولوجية الداخلية قد لا تتوافق مع دورة الضوء الطبيعية بين الليل والنهار أو مع جداولهم اليومية المعتادة».

وأوضح أن الأشخاص الذين يفضلون السهر «قد يكونون أكثر عرضة لاتباع سلوكيات يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، مثل سوء جودة النظام الغذائي والتدخين وعدم كفاية النوم أو عدم انتظامه».