دراسة: العوامل الوراثية لها دور أكبر في تحديد عمر الإنسان

تؤثر عوامل كثيرة على طول عمر الإنسان مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتدخين وشرب الكحوليات والبيئة ومتغيرات أخرى.

ولكن ماذا عن العوامل الوراثية؟ ظل هذا سؤالا مثيرا للجدل على مدى عقود.

وتشير دراسة جديدة إلى دور أكبر للعوامل الوراثية مما تشير إليه الأبحاث السابقة، إذ يقدر إسهامها في تحديد عمر الإنسان بنحو 50 بالمئة. ويعادل هذا مثلي ما خلصت إليه الأبحاث السابقة، ويعكس نتائج دراسات طول العمر على حيوانات التجارب المعملية.