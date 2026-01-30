«دبي+».. تخاطب العائلة وتواكب تحولات المشهد الإعلامي المتسارعة

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلقت مؤسسة دبي للإعلام منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»، المتخصصة في تقديم محتوى إعلامي هادف ومتنوع يخاطب جميع أفراد العائلة، في خطوة نوعية تعكس التزامها بمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتعزيز مسار التطوير، وتقديم محتوى إعلامي يواكب تطلعات الجمهور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم في مقر مؤسسة دبي للإعلام، أمس، بحضور نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد الملّا، ونخبة من القيادات الإعلامية في الدولة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية والمؤثرين في القطاع الإعلامي.

رؤية دبي

وأكدت منى غانم المرّي أن الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مجلس دبي للإعلام وجهوده في تعزيز منظومة الإعلام في دبي ورفع مستوى تنافسية القطاع عبر تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساحة مشاركته في القطاع، وتسريع وتيرة تطوير المحتوى وبناء قدرات سرد إعلامي متميزة تتماشى مع رؤية دبي للمستقبل، علاوة على التركيز على تحسين الأداء التشغيلي والابتكار والتأثير على الجمهور، والاستثمار في تنمية المواهب والمهارات اللازمة لقطاع الإعلام، علاوة على توظيف التكنولوجيا وقدرات الإنتاج المتقدمة لدعم ازدهار القطاع.

وقالت: «إن منصة (دبي+) تُجسد رؤية دبي الطموحة في الارتقاء بصناعة المحتوى، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الإعلام والبث الرقمي، بما يعزز تنافسية دبي كونها مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع والإنتاج الإعلامي».

ركيزة داعمة

وأضافت المرّي أن المنصة الجديدة تمثل ركيزة داعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والاجتماعية 33، من خلال الاستثمار في المحتوى، وتمكين المواهب الإعلامية، وخلق فرص جديدة للإبداع والإنتاج، وتقديم تجربة إعلامية متكاملة تعكس قيم المجتمع العربي وتواكب تطلعات الجمهور.

وأوضحت أن ما نشهده اليوم هو امتداد لنهج راسخ في بناء منظومة إعلامية رائدة على مدى أكثر من خمسة عقود، ننطلق بها إلى آفاق جديدة، لا تكتفي بمواكبة التكنولوجيا، بل تقود الابتكار الرقمي برؤية حكومية متقدمة تضمن استدامة التأثير.

تجربة متجددة

وتعكس «دبي+» رؤية دبي للإعلام في بناء منظومة إعلامية رقمية متكاملة، لتكون منصة متخصصة في تقديم محتوى إعلامي هادف ومتنوع يخاطب جميع أفراد العائلة، ويعكس حيوية وتطور المشهد الإعلامي في دبي، ويواكب التحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك الرقمي للمحتوى، من خلال مكتبة واسعة من المسلسلات والأفلام المحلية والعربية والعالمية، بما يعزز حضور دبي مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع المحتوى الإبداعي.

شاملة ومتنوعة

وأكد محمد الملّا أن إطلاق منصة «دبي+» يأتي تجسيداً لرؤية واستراتيجية مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى تطوير منظومة إعلامية رقمية متكاملة، تُكمل ما تحقق في الإعلام التقليدي والرقمي، وتسهم في الارتقاء بمكانة المؤسسة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقديم محتوى شامل يجمع بين الجودة، والتنوع، والابتكار.

وأوضح الملّا أن هذا الإطلاق يؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتطور، تفتح أمامنا آفاقاً أوسع على مستوى تطوير المحتوى، والوصول إلى الجمهور، وتمكين الكفاءات الإبداعية، بما يعزز قدرتنا على الاستدامة والمنافسة في مشهد إعلامي سريع التغير.

وأشار إلى أن رحلة تطوير المنصة استغرقت فترة طويلة عملت خلالها فرقنا الفنية على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، وخضعت المنصة للاختبار والتجربة، لضمان تقديم أداء عالي الكفاءة وتجربة استخدام تنافس أفضل المنصات العالمية، وبما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستيعاب الزخم البرامجي والرياضي الكبير الذي نقدمه لجمهورنا.

عروض أولى وحصرية

وقال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، سالم باليوحة: «مع إطلاق منصة (دبي+) نبدأ مرحلة جديدة في مسار تطوير منظومة العمل الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، ونقدم إضافة نوعية إلى قطاع البث الرقمي والفيديو حسب الطلب في المنطقة».

وأضاف باليوحة، نقدم منصة تضع أمان الأسرة في صميم التجربة، ليس فقط من خلال نوعية المحتوى، بل عبر معايير انتقاء واضحة، وآليات تصنيف دقيقة، وخيارات شفافة تمكن المشاهد من الاختيار بثقة، وتمنح الأسرة طمأنينة حقيقية تجاه ما يُعرض على شاشاتها.

وأشار باليوحة إلى أن «دبي+» تجمع تحت مظلتها باقة متكاملة من العروض الأولى والحصرية للأفلام والمسلسلات، والإنتاجات الأصلية، إلى جانب بث مباشر للقنوات التلفزيونية، والأحداث الرياضية، وأبرز الفعاليات المقامة في دبي، حيث تقدم المنصة عند الإطلاق أكثر من 20 عملاً حصرياً، و6 إنتاجات أصلية، وأكثر من 170 عنواناً من مختلف الأسواق العالمية، إضافة إلى مكتبة رياضية تضم 12 بطولة مباشرة.

معايير إنتاج عالية

تسهم «دبي+» في تعزيز حضور المحتوى العربي والإماراتي، وتقديمه بمعايير إنتاج عالية، بما يعكس التزامها بتقديم محتوى مبتكر ومتجدد يواكب تطلعات الجمهور.

وتشكل «دبي+» بيئة رقمية ملهمة لتمكين وتنمية المواهب الإعلامية والمبدعين في المنطقة، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وإطلاق المبادرات، وتوسيع شبكة الشراكات عبر أسواق متعددة، بما يسهم في وصول المحتوى العربي إلى مختلف الأسواق العالمية، ويؤكد إطلاق منصة «دبي+» الدور الريادي لمؤسسة دبي للإعلام في تطوير المشهد الإعلامي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة المحتوى.

وتمثل «دبي+» ركيزة داعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والاجتماعية 33 من خلال الاستثمار في المحتوى، وتمكين المواهب الإعلامية وخلق فرص جديدة للإبداع والإنتاج.

