عودة إلى ما قبل التاريخ

تحت أضواء الليل، تقف الديناصورات العملاقة في حديقة الديناصورات، ضمن «دبي غاردن جلو»، كأنها خرجت لتوّها من عصور ما قبل التاريخ، في مشهد بصري يخطف الأنظار، ويظهر الزوّار وهم يقفون بإعجاب في تفاعل حي يعكس نجاح الحديقة في إيجاد تجربة تعليمية وترفيهية في آنٍ واحد.

وتُعدّ حديقة الديناصورات في دبي من أشهر الوجهات العائلية، إذ تحتضن عدداً كبيراً من مجسمات الديناصورات بأحجام وأنواع مختلفة، صُممت بعناية لتُحاكي أشكالها الحقيقية، وتمنح الزائر تجربة غامرة تعود به إلى عصور ما قبل التاريخ، في واحدة من أبرز معالم الترفيه الشتوي في الإمارة.