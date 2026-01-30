العثور على الممثلة هدى شعراوي مقتولة بمنزلها في دمشق

عُثِر على الممثلة السورية، هدى شعراوي (81 عاماً)، التي ارتبط اسمها في العالم العربي بشخصية «أم زكي» في مسلسل «باب الحارة»، مقتولة بمنزلها في دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية التي أعلنت فتح تحقيق.

وتُعدّ شعراوي، المولودة في دمشق، من رموز الدراما السورية ومن جيلها المؤسِّس، وكانت لها مسيرة فنية طويلة بدأت في المسرح والسينما في سبعينات القرن الماضي، وصولاً إلى الشاشة الصغيرة، حيث شاركت في الكثير من أعمال البيئة الشامية، مثل مسلسل «أيام شامية» ومسلسلات كوميدية مثل «عيلة خمس نجوم» وغيرهما، وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أن «حي باب السريجة في دمشق شهد، عصر أمس، حادثة قتل مأساوية، حيث عُثِر على المواطنة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها».

وأضافت أن الأمن الداخلي باشر فوراً بالإجراءات القانونية اللازمة من تطويق الموقع وجمع الأدلة، مؤكدة أنه «فتح تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الجريمة»، ونعت نقابة الفنانين شعراوي ووصفتها «بالفنانة القديرة».