متحف زايد الوطني يحتفي بـ «حق الليلة»

يحتفى متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، بمناسبة «حق الليلة» في الثاني من فبراير المقبل، داعياً الأطفال وعائلاتهم إلى ارتداء الأزياء الإماراتية التقليدية.

ويعد «حق الليلة» مناسبة تقليدية إماراتية تُقام في نصف شعبان قبل حلول شهر رمضان المبارك، وهي مناسبة مترسخة في الموروث الثقافي، ويرتدي فيها الأطفال الزي الإماراتي التقليدي، وهي مناسبة تعزز قِيَم العطاء والترابط المجتمعي استعداداً للشهر الفضيل.

وسيقيم متحف زايد الوطني، بهذه المناسبة، مجموعة من الأنشطة والبرامج العامة والفعاليات المُستلهَمة من أجواء شهر رمضان المبارك.