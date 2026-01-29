واتساب تكافح برامج التجسس بنقرة واحدة

يقدم تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا للمستخدمين وضعا أمنيا متقدما، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتيح للمستخدمين اختيار حماية أقوى من المتسللين مقابل تجربة أكثر تقييدا.

والخيار الجديد، ويطلق عليه "إعدادات الحساب الصارمة"، هو زر بنقرة واحدة في إعدادات واتساب ينشّط سلسلة من الدفاعات.

وتشمل هذه الإجراءات حظر الوسائط والمرفقات من مرسلين مجهولين، وتعطيل معاينة الروابط وكتم صوت المكالمات من جهات اتصال مجهولة. وحُددت هذه الإجراءات الثلاثة كوسائل محتملة للمراقبة والتسلل الإلكتروني المتقدم.

وفي منشور على مدونته، ذكر تطبيق واتساب أنه في حين أن جميع محادثات مستخدميه محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، "نعلم أيضا أن عددا قليلا من مستخدمينا- مثل الصحفيين أو الشخصيات العامة- قد يحتاجون إلى ضمانات قصوى من الهجمات الإلكترونية النادرة والمتطورة للغاية".

وقالت كبيرة المستشارين القانونيين التقنيين في منظمة "أكسس ناو" المعنية بالحقوق المدنية الرقمية ناتاليا كرابيفا، ، إن ميزة واتساب "تبدو إضافة ممتازة" إلى ميزات مثل وضع الإغلاق وفرض سلامة الذاكرة من أبل، بالإضافة إلى الحماية المتقدمة من غوغل.

وأضافت كرابيفا: "من المشجع رؤية المزيد من الشركات تُفعّل ميزات أمان متقدمة لحماية المستخدمين الأكثر عرضة لبرامج التجسس. ورغم أن التقاضي أداة أساسية في مكافحة برامج التجسس، إلا أنه قد لا يكون متاحًا لمعظم الضحايا نظرًا لتكاليفه الباهظة والعقبات القضائية."

وتابعت: "إن تطبيق إجراءات كهذه، المجانية والتي لا تتطلب معرفة تقنية متقدمة، من شأنه أن يُسهم في وقف أضرار برامج التجسس ومنع حدوثها مستقبلًا لملايين المستخدمين، وخاصة الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان."

وميتا بلاتفورمز ثالث شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم تعزيزا أمنيا للمستخدمين ذوي المخاطر العالية.

وفي 2022، أطلقت أبل "وضع الإغلاق"، الذي تصفه بأنه "حماية اختيارية قصوى" مصممة "للأفراد القلائل جدا" الذين قد تستهدفهم التهديدات الرقمية المتقدمة. وتتوفر هذه الميزة على آيفون وماك أو.إس، وتعطل معظم أنواع مرفقات الرسائل ومعاينة الروابط، وتتضمن قيودا على مكالمات فيس تايم وتصفح الإنترنت.