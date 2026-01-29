محام يثير الجدل بطائرة خاصة للدفاع عن محكوم بالإعدام

أثارت واقعة توجه محامٍ مصري إلى محافظة أسوان جنوب البلاد التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن القاهرة على متن طائرة خاصة لتولي مهمة الدفاع عن مدانٍ بالإعدام ضجة واسعة وجدلاً كبيراً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصوراً لمحامٍ يستقل طائرة خاصة متوجهاً لأسوان للدفاع عن مدانٍ بالإعدام يدعى ماضي عباس راشد، لتورطه في قضية قتل وتنقيب عن الذهب في المنطقة بين أسوان والبحر الأحمر.

تباينت ردود الأفعال بين مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أبدى بعضهم الدهشة والاستغراب من تكلفة الرحلة وطبيعتها، فيما رأى آخرون أن المحامي يؤدي واجبه القانوني في الدفاع عن المتهمين مهما كانت خطورة التهم.