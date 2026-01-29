مداهمات لمباني "دويتشه بنك" في ألمانيا... ما القصة؟

نفذت السلطات القضائية في ألمانيا اليوم الأربعاء حملة مداهمات في مبانٍ تابعة لمصرف "دويتشه بنك" في مدينتي فرانكفورت وبرلين للاشتباه بغسل أموال، وقال الادعاء العام في فرانكفورت، بحسب "رويترز"، إن الاتهامات موجّهة إلى مسؤولين وموظفين مجهولي الهوية في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.

وأكد دويتشه بنك أن المدعين العامين يقومون بتفتيش مكاتبه، وبحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليومية، فإن التحقيق مرتبط بجرائم مشتبه بها في تعاملات البنك مع شركات مرتبطة برجل الأعمال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

"يمكننا أن نؤكد أن مكتب المدعي العام في فرانكفورت يقوم باتخاذ إجراءات في مقر دويتشه بنك"، قال متحدث باسم البنك لوكالة فرانس برس، مضيفاً أنه "يتعاون بشكل كامل مع المدعين العامين".

وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد وقعت المداهمات في المقر الرئيسي للبنك في فرانكفورت ومكاتبه في برلين. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أبراموفيتش في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن دويتشه بنك يخضع للتحقيق للاشتباه بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل أموال محتملة في الوقت المناسب.



وفي تفاصيل أوردتها وكالة "بلومبيرغ"، تراجعت أسهم البنك الألماني بعد انتشار الخبر، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 3.6% في فرانكفورت. وبحلول الساعة 1:56 مساءً، كانت الأسهم تتداول بانخفاض قدره 3.4%.

وتُعدّ هذه المداهمة انتكاسةً للرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سيوينغ، الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في إنقاذ البنك ووضع حدٍّ لفترة طويلة من الفضائح والخسائر بعد توليه منصبه قبل نحو ثماني سنوات. وقد تعرّض البنك لمداهمات متكررة في الماضي.

وقال متحدث باسم دويتشه بنك في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ "بلومبيرغ": "نؤكد وجود مكتب المدعي العام في فرانكفورت داخل مكاتبنا. ويتعاون البنك بشكل كامل مع مكتب المدعي العام، ولا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات".