هل تزوج أحمد عز من مساعدته؟.. زينة تثير الجدل

أشعلت الفنانة المصرية زينة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فجّرت مفاجأة جديدة تتعلق بطليقها الفنان أحمد عز، معلنة عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» أنه تزوّج من مساعدته الخاصة التي تدير شؤون أعماله الفنية.

وجاء إعلان زينة بأسلوب ساخر، حيث كتبت في منشورها:«باركوا لأبو الولاد.. اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب خطة في منتهى الذكاء.. ونسمع مع بعض آه يا دنيا».

في المقابل، خرج الفنان أحمد عز عن صمته لينفي ما تردد بشأن زواجه، مؤكداً في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله غير صحيح ولا أساس له.

وأضاف عز أنه في حال قرر الزواج، فسيقوم بإعلان الأمر بنفسه للجمهور، مستبعداً فكرة إخفائه، مازحاً:

«فيه حد هيتجوز في البرد ده؟».

وبالتزامن مع الجدل المثار، تقدمت هيئة دفاع أحمد عز بشكوى رسمية ضد أحكام محكمة الأسرة التي ألزمت الفنان بدفع مبالغ مالية كبيرة تتجاوز مليوني ونصف المليون جنيه سنوياً. وتشمل هذه المبالغ: نفقة الصغيرين، وأجر مسكن، وحضانة، وأجر خادمة، ومصروفات دراسية.

واعتبر فريق الدفاع أن هذه الالتزامات المالية مبالغ فيها وتسبب ضرراً جسيمًا، موضحاً أن إجمالي ما يدفعه عز سنوياً يصل إلى 2.54 مليون جنيه، واصفاً ذلك بأنه رقم غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري.