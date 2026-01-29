العيباني والعايذي إلى «الستة النهائية» في «شاعر المليون»

حجز الشاعران حمد محيا العيباني (الكويت) وعامر العايذي (السعودية) مقعديهما في مرحلة «الستة النهائية»، بعد حصولهما على 48 درجة من أصل 50، ضمن منافسات الموسم الـ12 من برنامج «شاعر المليون» الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

بينما تأهّل الشاعر عبدالله محمد العجمي (الكويت) إلى «قائمة الستة النهائية» عبر تصويت الجمهور عن الحلقة السابقة، بعد حصوله على 80 درجة هي مجموع تصويت الجمهور ودرجة لجنة التحكيم، في حين دخل أربعة شعراء في أسبوع من التصويت انتظاراً لتأهل أحدهم في مستهل الحلقة القادمة وهم: حسام بن فَيّاح (السعودية) وحصل على 47 درجة، وموسى محمد بطي القبيسي (الإمارات) وحصل على 46 درجة، وفارس العامري السبيعي وصاهود زيد الرضيان (الكويت) وحصلا على 45 درجة.

وتخللت الحلقة فقرة تراثية أدّت فيها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية «فن الهمبل» بقصيدة من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأداء نهيان المنصوري وبخيت المهيري، مع شرح من الدكتور سلطان العميمي لأصول هذا الفن، ودوره في سباقات الهجن وإحيائه في الثمانينات.