السينما الهندية والعربية في ضيافة أبوظبي

بمشاركة أكثر من 500 صانع للأفلام، ينظم مهرجان «آي فيلم» دورته الثالثة التي تقام في منطقة ياس الإبداعية، «تو فور 54» في جزيرة ياس بأبوظبي، من 10 إلى 12 أبريل المقبل، بمشاركة وحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن وصنّاع الأفلام في المنطقة.

وأكد القائمون على المهرجان، الذي تنظمه أكاديمية «إنوفيتف للأفلام بأبوظبي»، في المؤتمر الصحافي، الذي أقيم، مساء أول من أمس، في «توفور 54»، أن الحدث يحتفي بالسينما الإماراتية وصنّاعها، كما يسلط الضوء على السينما الهندية والعربية، من خلال برنامج حافل بالعروض والفعاليات التفاعلية.

وأشار مؤسِّس ومدير المهرجان سارفانا براساد، إلى أن المهرجان سيمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة لكل من الفنان الإماراتي منصور الفيلي، والفنانة المصرية إلهام شاهين، تزامناً مع اختيار مصر ضيف شرف المهرجان، احتفاء بإرثها السينمائي العريق، كما يمنح الجائزة الشرفية للمخرج والمنتج الإماراتي، ناصر الظاهري، تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة، وإسهاماته المؤثرة محلياً ودولياً، بينما تُفتتح فعاليات المهرجان بالفيلم الإماراتي «باب»، للمخرجة نائلة الخاجة، في تأكيد لحضور السينما المحلية، إلى جانب العرض الأول للفيلم القصير «Place U Call Home»، والفيلم الموسيقي «ight Safest» وكلاهما من إنتاج أكاديمية IFA وMedia Mania.

وأوضح براساد أن المهرجان سينظم، كجزء من برنامجه الأساسي، ملتقى الأعمال المصمم لتسهيل الحوار بين المستثمرين والمنتجين والهيئات الفنية الهندية ونظرائهم الإماراتيين، بهدف استكشاف فرص الإنتاج المشترك الهندي العربي، وجذب الإنتاج الدولي إلى أبوظبي، بالتعاون مع شركات الإنتاج المحلية في الإمارات، لافتاً إلى أن الحدث سيشهد حضور وفد رفيع المستوى من اتحاد الفيلم الهندي، ورابطة منتجي الأفلام الهندية، وغرفة صناعة السينما في جنوب الهند، والاتحاد الدولي لرابطات منتجي الأفلام الهندية ومستثمرين، كما يشارك نخبة من خبراء صناعة السينما من مصر في المجلس التنظيمي للمهرجان، من بينهم المنتج هشام سليمان، والممثل ومدير مهرجان جلالة، أشرف سرحان، والمخرج مجدي أحمد، والموسيقار تامر كروان، وعدد من نجوم السينما المصرية.

وقال براساد: «نفخر بالاحتفاء بالسينما الإماراتية وصنّاعها، وبمشاركة أكثر من 500 صانع أفلام، وحضور متوقع يتجاوز 5000 طالب ومبدع، حيث يواصل المهرجان تعزيز مكانة أبوظبي، مركزاً إقليمياً وعالمياً للسينما والإبداع، حيث تولي دورة 2026 اهتماماً خاصاً بالإنتاجات المشتركة، وتطوير المواهب المحلية، ليكون مهرجان I-Film جسراً ديناميكياً يربط بين الإمارات والهند، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

ونوّه بأن أكاديمية Innovative Film Academy، الجهة المنظمة للمهرجان، تُعدّ مؤسسة تعليمية وإنتاجية إبداعية، تُعنى برعاية المواهب، وتعزيز الابتكار، وبناء منظومة مستدامة لصناعة السينما والإعلام وإنتاج المحتوى في دولة الإمارات.

من ناحيته، أعرب الفنان الإماراتي منصور الفيلي الذي يترأس لجنة تحكيم مسابقات المهرجان، عن اعتزازه بهذا التكريم، لأنه يأتي من مهرجان يضع السينما الإماراتية في قلب اهتمامه، ويؤمن بدور الفنان في حفظ الهوية الثقافية وتطوير المشهد السينمائي. ووصف «آي فيلم» بالمنصة الحقيقية لتمكين المواهب، وربط الأجيال الجديدة بصناعة السينما.

من ناحيتها، قالت المخرجة الإماراتية، نايلة الخاجة، مخرجة فيلم الافتتاح، إن مشاركتها في المهرجان تحمل أهمية خاصة لها، مضيفة: «عرض فيلم (باب) في افتتاح مهرجان دولي في أبوظبي يحتفي بالسينما الإماراتية يُشكّل لحظة فخر لكل صانع فيلم محلي، وما يقدمه المهرجان من فعاليات ومبادرات سينمائية مشتركة، يسهم في بناء جسر تواصل حقيقي بين المبدعين الإماراتيين والعالم».

كما أعرب المخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري عن سعادته بالتكريم، مضيفاً: «الجائزة الشرفية من (آي فيلم) تُمثّل مسؤولية بقدر ما هي تقدير، وهي حافز للاستمرار في تقديم أعمال سينمائية تحمل رسالة إنسانية وتعكس صورة الإمارات الثقافية المنفتحة على العالم».

مسابقات

تشمل مسابقات مهرجان «آي فيلم» مسابقة الفيلم القصير، وهي ثلاث فئات هذا العام: الأفلام الإماراتية القصيرة، والأفلام العربية القصيرة، والأفلام الدولية القصيرة، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة أبرزها الذكاء الاصطناعي، وتحدي الإبداع، والتصوير الفوتوغرافي، والاستعراض، والموسيقى.