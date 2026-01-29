«إكسبوجر» يبدأ الرحلة الـ 10 اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ10 للمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار: «عقد من السرد البصري».

وكشف المهرجان عن «منصة حضارة» للمرة الأولى، حيث تحتضن إلى جانب «المنصة إكس» عدداً من الجلسات الحوارية والخطابات المتخصصة، ضمن برنامج معرفي يضم أكثر من 126 خطاباً وحواراً ملهماً وجلسة نقاشية، حتى الرابع من فبراير المقبل في الجادة بالشارقة.

ويُقدّم المهرجان تدريبات عملية تركز على تطوير المهارات وصقل المسارات المهنية في عالم السرد القصصي البصري، من خلال 72 ورشة عمل، وأكثر من 280 جلسة تقييم سير فنية، في إطار رؤيته لتمكين المشاركين ودعم نموهم المهني والإبداعي.

وتستضيف «المنصة إكس» مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارات، من بينها جلسة بعنوان «قصص الهجرة والثقافة والإنسانية»، بمشاركة كريستينا كاليجياني، ممثلة عن «أثينا فوتو وورلد»، ومارو كوري، أنطونيوس بافانتيس، وديميتريس توسيديس، وتناقش الجلسة التصوير الفوتوغرافي بوصفه جسراً بين اليونان والشرق الأوسط والمجتمع الدولي، في إطار استضافة مدينة أثينا ضيف شرف «إكسبوجر 2026».

وتقدّم المصورة الصحافية كيانا هايري حواراً بعنوان «كيف تعيش الحرية في أفغانستان».

ويتناول حوار «كيفية بناء الثقة في الأماكن الصعبة» تجربة المصور الدكتور، توماش توماشيفسكي، في العمل داخل بيئات حساسة لا تُرحّب بوجود الكاميرا، بينما تحتضن «منصة حضارة»، باقة من الجلسات والحوارات بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين، من بينهم غلين غاينور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هوليوود فينتشرز»، وأوديسا راي، المنتجة الحائزة جائزة الأوسكار، وآيتن ميرزويفا، شريكة «فاسكوني أركيتكتس»، في جلسة بعنوان «تسخير القوة الناعمة»، لمناقشة دور القصص والصور في تعزيز التفاهم والتعاطف والحوار العابر للحدود الثقافية والجغرافية.

وتستضيف جلسة «كشف السر التجاري: مفارقة الحفاظ على البيئة»، المخرج إبراهيم جوفي والصحافي الاستقصائي الدكتور آدم كروز.