بعد وداع مفعم بالمشاعر في اليابان.. توأما الباندا يصلان إلى موطنهما

قالت قاعدة أبحاث صينية ⁠معنية بحيوانات الباندا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ‌إن توأم الباندا «شياو شياو» و«لي لي» وصلا بسلام إلى سيتشوان، أمس، بعد وداع مفعم بالمشاعر من عشاق الباندا في طوكيو، حيث وُلدا وتربيا، ووُلد توأم الباندا في حديقة حيوان أوينو في طوكيو عام 2021، وعاد والداهما «شين ​شين» و«ري ري» إلى الصين في 2024.

وفي عام 1949 أطلق ما يعرف باسم دبلوماسية الباندا، التي استخدمتها الصين لدعم صورتها الدولية، وتوطيد العلاقات مع دول أخرى، من خلال إهداء أو إعارة الباندا، وعادة ما ترجع حيوانات الباندا إلى موطنها بعد انتهاء فترة اتفاق الإعارة، وكثيراً ما تذهب حيوانات الباندا المولودة في الخارج ​مثل« شياو شياو» ​و«لي لي» إلى برنامج تربية صيني بين سن الثانية والرابعة. وقال مركز الأبحاث إن «شياو شياو» و«لي لي» عملا على «مد جسور الصداقة بين شعبَي الصين واليابان.. وقدّما مساهمة إيجابية في تعزيز الصداقة بين شعبَي البلدين». وجاءت عودة الباندا في وقت يشهد توتراً في العلاقات الصينية اليابانية.