1500زائر في اليوم الأول لـ «تراثي هويتي»

العين - وام

شهد معرض «تراثي هويتي 2»، الذي ينظمه مركز سالم بن حم الثقافي، بمقره في مدينة العين، إقبالاً جماهيرياً، إذ بلغ عدد زوار يومه الأول نحو 1500 زائر.

وتشارك في المعرض أكثر من 54 مدرسة وجهة حكومية وخاصة.

وأشاد الشيخ مسلم بن حم العامري بالمستوى المتميز للمشاركات، مؤكداً أن المعرض يجسد رؤية وطنية راسخة في تعزيز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة، وقال إن التفاعل الواسع، والمشاريع الطلابية في المعرض، يعكسان وعي أبناء الوطن بقيمة تراثهم وهويتهم الأصيلة، مشيراً إلى أن «تراثي هويتي 2» يمثل منصة تربوية وثقافية مهمة تسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالموروث الوطني.