متحف زايد الوطني يرحب بالأشقاء الكويتيين بمبادرة خاصة

تزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، أعلن متحف زايد الوطني، إطلاق مبادرة خاصة للترحيب بالزوار من مواطني دولة الكويت، ضمن أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، من اليوم وحتى الرابع من فبراير المقبل.

ويحصل الزوار الكويتيون على خصم بنسبة 30% على تذاكر الدخول إلى متحف زايد الوطني طوال أسبوع الاحتفاء، ويمكن شراء التذاكر مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني، أو مباشرةً من مكتب التذاكر في المتحف.

ويعكس أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية عمق الروابط التاريخية المتجذرة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين، ويتطلع متحف زايد الوطني إلى الترحيب بالأشقاء من دولة الكويت، ودعوتهم إلى اكتشاف الإرث التاريخي العريق لهذه الأرض، والتعرّف إلى الروابط التاريخية والثقافية المشتركة بين الدولتين.

