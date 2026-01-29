ازدحام

اشتكى سكان منطقة الرحمانية (شغرافة 2) في الشارقة من ازدحامات مرورية يومية خانقة، أكدوا أنها تسببت في معاناة للأهالي، بعد أن تحولت المنطقة السكنية إلى ممر عبور للمركبات القادمة من المناطق المجاورة. وأوضحوا أن الطرق الداخلية للمنطقة غير مهيأة لاستيعاب هذا الحجم الكبير من الحركة المرورية، ما أدى إلى اختناقات متكررة خلال فترات الذروة، مقترحين فتح منافذ وطرق بديلة عن هذه المنطقة لتمرّ تلك المركبات من خلالها، إلى جانب توسعة الشوارع الحالية، وإضافة مسارات جديدة لتصبح حارتين بدلاً من واحدة، حفاظاً على سلامة السكان وجودة الحياة في المنطقة.

سماسرة

أعرب أصحاب مكاتب مرخصة لتخليص المعاملات بمنطقة القنصليات في بر دبي، عن استياءهم من ممارسات يقوم بها «سماسرة» يستقطبون المتعاملين قبل وصولهم إلى مكاتبهم، ويعرضون عليهم تخليص معاملاتهم في مكاتب تقع داخل شقق، مؤكدين أن هذه الظاهرة تسببت في خسائر مادية تدريجية لأصحاب المكاتب النظامية، وأوضحوا أنهم تقدموا بشكاوى عدة لكن لم يتم التوصل إلى حلول فاعلة حتى الآن.

تهالُك

أشار سكان بمنطقة جلفار في رأس الخيمة إلى تكسّر شديد في الشوارع وتهالكها، ما يسبب صعوبة في الحركة وخطراً على المركبات، فضلاً على نمو نباتات ضارة بالطرقات وحول المنازل، جراء خروج مياه من الأرض بشكل مستمر، ما تسبب في تكاثر القوارض والحشرات.

