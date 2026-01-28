"سناب شات" يطلق أدوات جديدة لتعزيز الرقابة الأبوية

أعلنت منصة سناب شات، إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية ضمن خيارات مركز العائلة، في خطوة جديدة لحماية المراهقين على التطبيق.

وتمكّن هذه الميزة الآباء من متابعة الوقت الذي يقضيه أبناؤهم على التطبيق، إضافة إلى معرفة تفاصيل عن الأصدقاء الجدد على التطبيق.

وتمكّن الميزة الجديدة الآباء من الاطلاع على متوسط الوقت الذي قضاه المراهق يومياً على التطبيق خلال الأسبوع الماضي، مع تفصيل استخدامهم لمختلف خيارات التطبيق مثل الدردشة، إرسال الصور والفيديو، إنشاء المحتوى، وغيرها.

كما يمكن للآباء الآن معرفة كيفية تعرف المراهق على الأصدقاء الجدد، سواء عبر أصدقاء مشتركين، جهات اتصال محفوظة، أو الانتماء إلى مجموعات مشتركة.

وأكدت الشركة في منشور لها أن هذه المعلومات تساعد الآباء على فهم الصداقات الجديدة بشكل أفضل، والتأكد من أن المراهق يتواصل مع أشخاص يعرفهم في الحياة الواقعية، مما يتيح لهم بدء حوار بناء إذا ظهر صديق جديد مجهول.

وأطلقت سناب شات مركز العائلة في 2022 استجابة لضغوط تنظيمية تتعلق بحماية المراهقين على منصات التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، أضافت الشركة ميزات إضافية، مثل الاطلاع على تفاعلات المراهقين الأخيرة، تحديد قيود زمنية، ومنع الوصول إلى روبوت الدردشة.