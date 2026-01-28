وفاة ملكة جمال أميركا عن 35 عامًا

توفيت أندريا أندرادي، ملكة جمال من كاليفورنيا، عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد صراع دام تسع سنوات مع سرطان القولون، الذي شُخّص في مرحلته الثالثة عام 2017.

على الرغم من توقع الأطباء أن تعيش أندريا من ستة أشهر إلى سنتين، تمكنت من العيش تسع سنوات إضافية، حققت خلالها أهدافها وساهمت في مساعدة الآخرين.

وأسست مع زوجها برنامج "ليس كل الأبطال يرتدون عباءات" لدعم الأطفال في المستشفيات، مستوحاة من طفل ارتدى زي بطل خارق أثناء جلسات العلاج الكيميائي، ونشرت أندرادي لحظات نشاطها الخيري على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.