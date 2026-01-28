«آرت دبي».. حوار عالمي بين الماضي والحاضر والمستقبل

بمشاركة أكثر من 100 صالة من 35 دولة تقدم أعمالاً فنية حديثة ومعاصرة ورقمية، تنطلق النسخة الـ20 من معرض «آرت دبي»، في 17 أبريل المقبل، ليواصل الحدث النوعي ترسيخ مكانته بوصفه الفعالية الفنية الأبرز في المنطقة، وداعماً أساسياً للفنانين وصالات العرض والمقتنين الذين تسهم أعمالهم ورؤاهم في تشكيل مستقبل الفنون عالمياً.

وتأتي الدورة الجديدة التي تستمر ثلاثة أيام، محمّلة بخمسة أقسام جديدة، أعيد تصميمها ضمن الإطار المفاهيمي للمعرض تحت شعار «المستقبل، الماضي، الحاضر». ويعكس برنامج المعرض المتعدد التخصصات حيوية دبي وروحها الديناميكية القائمة على التنوع، بينما تركز المعارض والأقسام المتنوعة على الممارسات الفنية المعاصرة التي تُسهم في إثراء الحوار العالمي وتناول القضايا ذات الصلة دولياً.

زمانيات

وقالت مديرة «آرت دبي»، دونيا جوتوايس، لـ«الإمارات اليوم» عن النسخة الـ20 من المعرض وانضمامها حديثاً إليه: «لم أشعر أن هناك ما يحتاج إلى تغيير، بقدر اهتمامنا وتركيزنا على تطوير ما نجح في المعرض على مر السنوات، ولذا سلطنا الضوء على الفن الحديث من خلال قسم خاص يحمل اسم (زمانيات) والذي يقدم مساحة للفنانين الذين أعادوا تشكيل الحداثة على مدار القرن الـ20، ويبرز هذا القسم كيف تطورت الحداثة عبر تاريخ عالمي متفاوت، وليس في خط زمني واحد مشترك، كما يهدف إلى إعادة صياغة الروايات التاريخية الفنية، وكيفية تطورها في المنطقة ضمن سياقها الطبيعي».

تطور سريع

وأضافت جوتوايس أن عدد الصالات الجديدة المشاركة في المعرض سيصل إلى 41، ومعظمها في قسم الفن الرقمي، ما يبرز التطور السريع فيه، مبينة أن هناك العديد من الصالات الجديدة أيضاً في القسم الرئيس من المعرض، ومنها على سبيل المثال ثماني صالات إفريقية، فضلاً عن صالات أوروبية جديدة ومن المكسيك والبرازيل، وهذا ما يعزز سمة العالمية والتنوع في المعرض، أما عدد الصالات من دبي فيقارب 28، وستعكس الفن المحلي، لاسيما الإماراتي.

وأشادت بتطور قسم الفن الرقمي، إذ وصل عدد الصالات المشاركة إلى 31 صالة فنية، وهو أكبر عدد منذ انطلاق هذا القسم قبل خمس سنوات، ما يبرز مدى الاهتمام به، وقالت: «سنشهد في هذا العام بعض الأعمال الهجينة التي تبدو كما لو أنها أعمال فنية مادية، ولكنها في الواقع رقمية». وشددت على أن جمال «آرت دبي» يكمن في أنه في غضون دقائق يمكن الانتقال فيه من أعمال فنية تاريخية رائعة، إلى فنون ناشئة، وصولاً إلى ممارسات فنية مستقبلية، وجميعها مترابطة، معتبرة أن جمال فن الاقتناء يكمن في توفير كل شيء في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

تغيير أساسي

قالت مديرة «آرت دبي»، دونيا جوتوايس إن التغيير الأساسي الذي سيشهده زوار المعرض، هو وجود قسم خاص للأعمال التركيبية الضخمة، وفنون الأداء، وفنون الطهي والضيافة، والتي ستمتد على كامل مساحة المعرض، فضلاً عن دعم الفنانين الناشئين والصالات الجديدة، مستشهدة بقسم «بوابة»، الذي لطالما شكل مساحة للأعمال الحديثة، وسيقدم تجربة مختلفة في هذه الدورة.

. 5 أقسام جديدة في النسخة المقبلة من المعرض.