هدايا ومفاجآت في حديقة العين.. احتفالاً بـ «الإمارات والكويت إخوة للأبد»

تنظم حديقة الحيوانات في العين فعاليات احتفالية بمناسبة العيد الوطني الكويتي ضمن احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة الغالية، التي تستمر أسبوعاً ابتداءً من 29 الجاري حتى الرابع من فبراير تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد».

وتأتي هذه الاحتفالات تتويجاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، وتجسيداً لحرص قيادة الإمارات على مواصلة تعزيز هذه العلاقات.

وتتضمن فعاليات الحديقة لوحة فولكلورية لفن «العرضة» الكويتي العريق يستمتع الزوّار بمشاهدتها مباشرة عند مدخل الحديقة الرئيس يومياً، وهو فن شعبي تراثي يؤديه الرجال تعبيراً عن الشجاعة والفخر والوحدة الوطنية مع إيقاع الطبول والسيوف مرددين الأشعار الحماسية.

وتستقبل الزوّار لدى شبابيك التذاكر بمجموعة من الهدايا التي تتضمن حقائب من المفاجآت وعلمي الدولتين الشقيقتين ومشابك زينة وبطاقات تهنئة تحمل عبارات ورسائل احتفالية. كما يستمتع زوار الحديقة بتجاربهم المفضلة، بما يشمل استكشاف التنوّع الحيواني والنباتي الذي يضم نحو 4000 حيوان، وزيارة المعارض، وحضور برامج الإثراء والإطعام، وجولات مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، ومغامرات سفاري العين.

. الفعاليات تتضمن لوحة فولكلورية لفن «العرضة» الكويتي يستمتع الزوّار بمشاهدتها مباشرة عند مدخل الحديقة الرئيس يومياً.