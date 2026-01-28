مبادرات «محمد بن راشد للمعرفة» تثري «القاهرة للكتاب»

تواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر برنامج متكامل يعكس تنوّع المبادرات ودورها في دعم المشهد المعرفي العربي، وتعزيز إنتاج الإصدارات وتطوير مهارات الكُتّاب والمترجمين. وتشهد فعاليات المؤسسة حضوراً وإقبالاً واسعاً من زوار المعرض، إضافة إلى مشاركة بارزة من عدد من الأدباء والكتّاب والمختصين في مختلف مجالات المعارف الإنسانية.

وخلال المشاركة، قدَّم «مشروع المعرفة»، إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مجموعة من ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية حول مهارات المستقبل، والتي استعرضت موضوعات مثل التفكير الإبداعي والابتكار، وبناء فرق العمل، ومهارات التواصل وحل المشكلات، والتكنولوجيات الناشئة، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وشهدت الورش حضوراً لافتاً من زوّار المعرض وتبادلاً فعالاً للنقاشات، ما عكس أثر أكاديمية مهارات المستقبل وشغف الشباب العربي بالاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا لخلق جيل عربي مبدع ومبتكر.

كما نظَّم «برنامج دبي الدولي للكتابة» سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركَّزت على تنمية مهارات الكتابة الإبداعية والتخصصية.

ونظَّمت مبادرة «استراحة معرفة» مجموعة من الندوات والجلسات التي تناولت أبرز القضايا المعرفية والأدبية. كما أطلقت المبادرة أمسية شعرية بعنوان «ويبقى الشعر»، لتُشكل بذلك باقة متكاملة من الأنشطة الأدبية التي أضافت بعداً معرفياً وفكرياً متميزاً للمعرض.

وعلى صعيد المعرفة الرقمية، قدَّم «مركز المعرفة الرقمي» خلال المعرض مجموعة من الورش والجلسات.