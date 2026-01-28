«جائزة أدب الطفل» تشارك في «القاهرة للكتاب»

تواصل الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي المقدّمة من «إي آند»، والتي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تستمر حتى الثالث من فبراير المقبل، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

واستقطب جناح الجائزة اهتماماً رسمياً وثقافياً واسعاً، إذ زاره عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والعرب. وعقد وفد الجائزة لقاءات مع مسؤولي الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض، أكّدت أن الكتاب الموجّه للطفل يُشكّل اليوم أحد أكثر المشروعات الثقافية ارتباطاً بالمستقبل. ويحرص وفد الجائزة خلال وجوده في المعرض على التعريف بفئاتها المختلفة، وآليات الترشح لها، إلى جانب عرض الكتب الفائزة في دورتها الـ17.