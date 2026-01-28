مدينة دبي للإعلام تحتفي بـ 25 عاماً من الريادة

احتفت مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها بوصفها الوجهة الرائدة في المنطقة على صعيد الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية والإقليمية، تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز الابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو الصناعات الإبداعية.

ومنذ تأسيسها أسهمت مدينة دبي للإعلام، أحد مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، وملتقى للعقول المبدعة وأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى توفير بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة تدعم نمو القطاع وتقدمه.

وشكّلت المدينة ركيزة أساسية في دعم اقتصاد المعرفة من خلال جذب الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج الإبداعي، والإسهام في مسيرة التحوّل الاقتصادي.

وتضم المنظومة الإعلامية التابعة لمجموعة تيكوم إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات أكثر من 40 ألف إعلامي وصانع محتوى ومبدع، وما يزيد على 60% من شركات فورتشن 500 العاملة في قطاع الإعلام، إلى جانب نخبة من شركات الإنتاج التلفزيوني والرقمي وصناع المحتوى.

وأكد النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، ماجد السويدي، أن المدينة واصلت على مدى 25 عاماً أداء دور ريادي في استقطاب كبرى المؤسسات الإعلامية ودعم نموها؛ بما أسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى الالتزام المستمر بتوفير منظومة إعلامية متكاملة مدعومة بأحدث الحلول والتقنيات.