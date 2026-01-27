مفتي مصر: تفسير القرآن بالذكاء الاصطناعي ممنوع شرعاً

قال مفتي مصر الدكتور نظير عياد إن الاعتماد الكلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم أمر ممنوع شرعاً ولا يجوز الأخذ بمعاني القرآن منها بصورة مستقلة.

وأضاف عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن ذلك يأتي حفاظاً على كتاب الله تعالى من الوقوع في دائرة الظن والتخمين، وصوناً له من أن يتم تداوله أو تفسيره دون علم، أو أن تُنسب إليه معانٍ لم تثبت عن أهل الاختصاص، مع قصر الخوض في معاني القرآن على من امتلك أدوات التفسير وضوابطه المعتمدة من العلماء المعتبرين من المفسرين والفقهاء.

وشدد على ضرورة الرجوع في فهم وتفسير آيات القرآن الكريم إلى كتب التفسير المعتمدة، أو من خلال الاستفسار وسؤال أهل العلم الثقات والمتخصصين، وكذلك المؤسسات الدينية المختصة، عبر الوسائل المتاحة، وذلك صيانةً لكتاب الله تعالى، وحرصًا على الوصول إلى الفهم الصحيح القائم على العلم والأمانة والمعرفة الدقيقة.