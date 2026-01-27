نجاة 30 تلميذاً من موت محقق تحت عجلات قطار شمال ألمانيا

منع سائق قطار تابع لشركة "إريكس" للسكك الحديدية وقوع اصطدام مع حافلة مدرسية قرب بلدة شاربويتس في ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية، بعدما لجأ إلى كبح طارئ في اللحظة المناسبة.

وكانت الحافلة المزدوجة التي تقل 30 تلميذاً قد علقت صباح اليوم الثلاثاء على معبر للسكك الحديدية في حي بونيتس بسبب الثلوج، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وأضاف المتحدث أن الأطفال تصرفوا بسرعة وأطلقوا إشارات ضوئية بهواتفهم المحمولة، ما مكّن السائق من إدراك الخطر وإيقاف القطار على بعد نحو 20 مترا قبل المعبر. ولم يصب أحد بأذى.

وأوضح متحدث باسم "إريكس" أن عملية الكبح الطارئ تتضمن رش رمل كوارتز ناعم بين القضبان والعجلات لمنع الانزلاق وتسريع التوقف.

وتوقفت حركة القطارات مؤقتا. وأتاحت "إريكس" خدمة حافلات بديلة في الخط المعطل. وقال متحدث باسم الشركة إنه جرى سحب الحافلة من المعبر لتنظيفه من الجليد والثلوج.