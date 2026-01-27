في الصين.. الكل يبحث عن «الحصان الباكي»

في مدينة ييوو للتجارة ⁠الدولية، أكبر سوق للجملة في الصين، يتزاحم الزبائن في متجر صغير بحثاً عن سلعة رائجة بشكل غير متوقع قبل حلول السنة القمرية الجديدة.

ويبحث المتسوقون عن حصان أحمر مخملي بفم حزين وجرس ذهبي حول العنق وعينين تبدوان وكأنهما تتجنّبان النظر إليك مباشرة. وحظيت هذه الدمية بشهرة واسعة على مواقع ⁠التواصل الصينية.

وأطلق مستخدمو الإنترنت على اللعبة اسم «الحصان الباكي»، ⁠إذ صممت في الأصل لتكون زينة ذات وجه سعيد بمناسبة السنة القمرية الجديدة، لكن خطأ في التصنيع حول الابتسامة إلى عبوس.

وقالت تشانغ هو تشينغ، وهي صاحبة متجر (هابي سيستر) ​في ييوو: «حاك أحد العمال الفم بالمقلوب عن ​طريق الخطأ». وأضافت أنها عرضت رد ​المبلغ للشخص الذي اشترى الدمية بعد اكتشاف الخطأ، لكنه لم يُعدها.

وقال لو تشن شيان، وهو بائع منذ أكثر من 25 عاماً: «في هذه الأيام، كل من يدخل يطلب الحصان الباكي».